Harran'da "Kemerim hep aklımda" uygulamaları başladı
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Harran'da "Kemerim hep aklımda" uygulamaları başladı

Harran'da 'Kemerim hep aklımda' uygulamaları başladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde "Kemerim hep aklımda" uygulamaları başladı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde "Kemerim hep aklımda" uygulamaları başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kapsamında trafikte farkındalık yaratmak ve halkı trafik kuralları hakkında bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzleniyor.

Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki caddelerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücü ve yolculara başta emniyet kemeri olmak üzere bir çok konuda bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleşti.

Çok sayıda ekibin katıldığı denetimlerde "Kemerim hep aklımda" uygulaması ile sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmanın hayat kurtaracağı anlatıldı.

Salgın tedbirlerine uyularak gerçekleşen denetimlerde trafik kuralları anlatılarak, farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt

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