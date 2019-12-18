Harp okulu öğrencilerinden Çarlık Rusyası esintileriyle Kremlin Balosu
Rus harp okulu öğrencileri, Kremlin Balosu'nda yaptıkları dans gösterileriyle Çarlık Rusyası esintileri sergiledi.
Moskova Harp Okulu bünyesinde düzenlenen geleneksel Uluslararası Kremlin Balosu izleyenleri büyüledi.
Salı günü Rusya ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği (SSCB) ülkelerinden yaklaşık bin 500 harp okulu öğrencisinin katılımı ile düzenlenen baloda genç askerler klasik Batı müziğinden geleneksel müziklere, Çarlık Rusyası'nın ihtişamına atıfta bulunurcasına danslar sergiledi. Euronews.com'da Görüntüle