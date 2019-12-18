Harp okulu öğrencilerinden Çarlık Rusyası esintileriyle Kremlin Balosu
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Harp okulu öğrencilerinden Çarlık Rusyası esintileriyle Kremlin Balosu

Rus harp okulu öğrencileri, Kremlin Balosu'nda yaptıkları dans gösterileriyle Çarlık Rusyası esintileri sergiledi.

18.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:42
Harp okulu öğrencilerinden Çarlık Rusyası esintileriyle Kremlin Balosu

Harp Okulu bünyesinde düzenlenen geleneksel Uluslararası Kremlin Balosu izleyenleri büyüledi.


Salı günü Rusya ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği (SSCB) ülkelerinden yaklaşık bin 500 harp okulu öğrencisinin katılımı ile düzenlenen baloda genç askerler klasik Batı müziğinden geleneksel müziklere, 'nın ihtişamına atıfta bulunurcasına danslar sergiledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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