Harp Akademileri Komutanlığı davasında karar: 35 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığa müebbet

Davada 35 sanık ağırlaştırılmış müebeet, 67 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL - Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada mahkeme heyeti, "anayasayı ihlal" suçundan 35 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanık ise müebbet hapisine hükmetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada duruşma görüldü.

Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 35 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 35 sanık arasında, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler, Recep Yüksel ve eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım da yer alıyor.

Mahkeme heyeti, 23 sanığın ise "anayasayı ihlal" suçundan beraatine karar verdi. Bu sanıklardan 10'u farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edildi.

Duruşmada, firari sanık eski binbaşı Zafer Özleblebici'nin dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.