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Harkov'da Rus savaş uçağı düşürüldü

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Harkov'da Rus savaş uçağı düşürüldü Ukrayna, Rusya ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdü.

- Harkov'da Rus savaş uçağı düşürüldü

HARKOV - Ukrayna, Rusya ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdü.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 18 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov kentinde çatışmalar sürürken, Ukrayna askerleri Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağını düşürdü. Harkov kentinin İzüm bölgesi yakınlarında düşürülen savaş uçağının havada alev topuna dönen enkazı amatör kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Savaş, Rus, Güncel, Haberler

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