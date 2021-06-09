Harika Güral kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Harika Güral'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Harika Güral geliyor. Peki, Harika Güral kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Harika Güral'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Güral Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Harika Güral'ın kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Harika Güral kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? Harika Güral ile ilgili tüm detaylar yazımızda.

HARİKA GÜRAL KİMDİR?

Harika Güral, 20 Mart 1979 Kütahya doğumludur. İlk öğrenimini Evliya Çelebi İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Ali Güral Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Harika Güral, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

Harika Güral doğum tarihi : 20 Mart 1979

Harika Güral kaç yaşında : 42 yaşında

Harika Güral nereli : Kütahya

Harika Güral mesleği ne : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Güral Porselen Yönetim Kurulu Üyesi

Harika Güral, 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Masterını ise İÜ İşletme Fakültesi'nde yapmıştır. Ardından yurtdışında işletme ve sanat tarihi üzerine eğitimler almıştır. Birçok derneğe üye olan Harika Güral, Güral Porselen İcra Kurulu, İTO Kadın Girişimciler Kurulu, Giyad, TABA derneği, DEİK vb. gibi konsey delegeliği ve dernek üyeliği yapmaktadır. TÜSİAD üyesidir.

Spor yapmayı da seven Harika Gürel, Muai Thai yapmaktadır. İngilizce ve İspanyolca bilen Harika Güral'ın İnstagramda 2600 takipçisi bulunmaktadır. "@harikagural" hesabından kendisini takip edebilirsiniz.

Kitap okumak, kişisel gelişim kurslarına katılmak, sinema, yoga ve meditasyon Harika Güral'ın ilgi alanları arasında yer almaktadır.