Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler

Fizyoterapist Zafer Aksungur, Haberler.com Youtube kanalında, Enes Özdemir'in programına konuk oldu. Pandemi döneminde evde hareketli kalmanın önemine değinen Aksungur, hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu ve pek çok hastalığa sebep olduğunu söyleyerek evde kalanlara tavsiyelerde bulundu.