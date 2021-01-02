Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil , yangında kullanılmaz hale geldi.

İstanbul- İzmir oto yolunda, dün gece İzmir yönüne giden Cemal Ü. yönetimindeki 45 F 4531 plakalı otomobil, Savaştepe gişeleri yakınlarına geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Cemal Ü. sağa yanaşıp, aracı terk ederek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU