Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı

02.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:37
Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

İstanbul- İzmir oto yolunda, dün gece İzmir yönüne giden Cemal Ü. yönetimindeki 45 F 4531 plakalı otomobil, Savaştepe gişeleri yakınlarına geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Cemal Ü. sağa yanaşıp, aracı terk ederek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Balıkesir
Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı
Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı
Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı
Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Güven Yalçın Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Bursa Kasım Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 09:39:08. #1.15#
title