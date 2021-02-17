Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar
17.02.2021 14:58 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:31
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 genç, buz tutan yolda hareket halindeki otomobilin arkasına iple bağladıkları brandaya oturup, kaydı.
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 genç, buz tutan yolda hareket halindeki otomobilin arkasına iple bağladıkları brandaya oturup, kaydı. Gençler, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Malkara ilçesi 2 gündür yağan karla beyaza büründü. Hava sıcaklığının düşmesiyle de yollar buz tuttu. Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 genç, bir otomobilin arkasına iple bağladıkları brandaya oturup, kaydı. Çevredekilerin korku dolu gözlerle izlediği gençler, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı