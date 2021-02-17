Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar
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Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar

17.02.2021 14:58 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:31

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 genç, buz tutan yolda hareket halindeki otomobilin arkasına iple bağladıkları brandaya oturup, kaydı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 genç, buz tutan yolda hareket halindeki otomobilin arkasına iple bağladıkları brandaya oturup, kaydı. Gençler, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.  

Malkara ilçesi 2 gündür yağan karla beyaza büründü. Hava sıcaklığının düşmesiyle de yollar buz tuttu. Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 genç, bir otomobilin arkasına iple bağladıkları brandaya oturup, kaydı. Çevredekilerin korku dolu gözlerle izlediği gençler, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar
Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar
Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar
Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar
Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar
Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar
Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar
Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar
Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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