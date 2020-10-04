Hareket halindeki otomobil alev aldı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halinde alev alarak yanan otomobilde bulunan Şerif Özgür(70) ile Arif Onat, hafif yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halinde alev alarak yanan otomobilde bulunan Şerif Özgür(70) ile Arif Onat, hafif yaralandı.

Olay, Malkara -Tekirdağ karayolunun İnecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Malkara eski Ziraat Odası Başkanı ve eski Deliller Mahallesi Muhtarı Şerif Özgür'ün kullandığı 59 LF 009 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından birden alev aldı. Özgür, otomobili yolun kenarına park ederken, yanında bulunan arkadaşı Arif Onat ile araçtan çıkmaya çalıştı. Ancak, alevlerin sardığı araçtan çıkmakta güçlük çeken Özgür ile Onat'ın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Güçlükle otomobilden çıkarılan Özgür ve Onat'ın vücudunda hafif yanıklar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat YAYIN