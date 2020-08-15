CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür "Bin Günde Memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce, Bahçeli'nin kendisine yönelik, "CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır" sözlerine yanıt verdi. İnce, Bahçeli'ye yönelik "Hakkımda yaptığı yorumlar hükümsüzdür" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin CHP'li Muharrem İnce'nin başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi'ne ilişkin, " CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır" sözlerine Muharrem İnce'den sert bir cevap geldi. Diyanet İşleri Başkanı üzerinden Bahçeli'yi eleştiren İnce, "Hakkımda yaptığı yorumlar hükümsüzdür" tepkisi gösterdi.

İnce'nin açıklamaları şöyle: "Sayın Devlet Bahçeli "Muharrem İnce CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır" dedi. Ancak kendisi desteklediği hükümetin Atatürk'e dönüşünü başlatamadığı, Atatürk'e beddua eden Diyanet İşleri Başkanını görevden aldıramadığı için hakkımda yaptığı yorumlar hükümsüzdür."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin duyurduğu 'Bin Günde Memleket' Hareketi'ne ilişkin, "Sayın Muharrem İnce, 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurar mı, kurmaz mı bilemiyorum ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur: 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir." demişti