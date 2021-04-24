Harekatın başarı şifreleri…Son teknoloji, yerel ajan ağı ve teknik kapasite artırımı
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Harekatın başarı şifreleri…Son teknoloji, yerel ajan ağı ve teknik kapasite artırımı

Harekatın başarı şifreleri…Son teknoloji, yerel ajan ağı ve teknik kapasite artırımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜVENLİK kaynakları, TSK'nın dün gece Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik başlattığı 'Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım' harekatının Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı bitirme kararlılığının en önemli göstergesi olduğu değerlendirmesi yaptı.

GÜVENLİK kaynakları, TSK'nın dün gece Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik başlattığı 'Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım' harekatının Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı bitirme kararlılığının en önemli göstergesi olduğu değerlendirmesi yaptı. Harekatın başarılı şekilde başladığı ve sürdürüldüğünü belirten güvenlik kaynakları, operasyonun etkinliğinde 3 temel faktörün rol aldığını bildirdi. Buna göre hedeflerin belirlenmesinde son teknoloji ürünlerin kullanılması, MİT'in bölgedeki güçlü yerel ağından üst seviyede yararlanılması ve devletin güvenlik birimlerinde teknik kapasitenin artmasına dikkat çekildi.

IRAK HÜKÜMETİ VE KIBY İLE AYLARCA GÖRÜŞME TRAFİĞİ

DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Türkiye aylardır Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) ve Irak Merkezi hükümeti ile güvenlik bürokrasisi ve askeri seviyede görüşme trafiği yoğunlaştırdı. Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı bitirme kararlılığı vurgulanan görüşmelerde, örgütün  bölgedeki varlığının hem Irak hükümeti hem KIBY için risk oluşturduğu anlatıldı. TSK'nın yapacağı harekatlarda KIBY ve Irak Merkezi hükümeti ile ortak hareket edilmesi konuşuldu.

TERÖRİSTLER MERKEZ KAMPLARI VE BARINAKLARI BOŞALTTI

Terör örgütü operasyonun hedefindeki bölgede merkezdeki kampları ve barınakları boşaltarak kırsal bölgede mağaralara çekildiği, Kandil'in de aralarında olduğu kamplara bu nedenle öncelikli 'yıpratma' amaçlı hava operasyonu planlandı. Örgütün hangi mağaralarda bulunduğu, mağaraların özellikleri, giriş ve çıkış noktaları, teröristlerin kaçış güzergahları gibi bilgiler MİT'in yerel ajan ağıyla belirlendi. Son teknoloji ürünler kullanılarak örgüt güvende olduğunu düşündüğü bölgelerde açığa çıkartıldı. Artan teknik kapasite sayesinde izleme ve takip önemli sonuçlar verdi.

SİNCAR HALKI PKK'DAN KURTARILMAK İSTİYOR

Öte yandan bölge kaynakları TSK'nın örgütün kamplarına yönelik harekatından sonra hedefi Sincar olacağı değerlendirmesi yapıyor. Terör örgütü PKK'nın varlığından Sincar halkının büyük rahatsızlık duyduğunu belirten güvenlik kaynakları önce 200 bin üzerinde bir nüfusa sahip olan bölgenin işgaller sonrası boşaldığını belirtti. Nüfusun çoğunluğunu Sünni Arapların oluşturduğunu ancak, terör örgütü PKK işgalinden sonra tehdit, baskı ve sürgünler nedeniyle kaçmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Halen bölgede yaşayan halkın da örgütten büyük rahatsızlık yaşadığı, bu nedenle TSK operasyonunu desteklediğini belirten kaynaklar, halkın Sincar'ın TSK operasyonu ile terör örgütlerinden temizlenmesini ve Irak merkezi yönetimi kontrolüne girmesini istediğini bildirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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