Harç makinesinin haznesinde sıkışarak yaşamını yitirdi
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Harç makinesinin haznesinde sıkışarak yaşamını yitirdi

26.01.2021 18:52 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:56
Harç makinesinin haznesinde sıkışarak yaşamını yitirdi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 45 yaşındaki Mehmet Efe, çalıştığı kiremit fabrikasında tamir etmek için haznesine girdiği vakum harç karma makinesinin aniden çalışması sonucu yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 45 yaşındaki Mehmet Efe, çalıştığı kiremit fabrikasında tamir etmek için haznesine girdiği vakum harç karma makinesinin aniden çalışması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay dün öğlen saatlerinde Salihli'deki bir kiremit fabrikasında meydana geldi. Fabrikada vakum harç karma makinesi arıza yapınca, durum teknik servisteki personel Mehmet Efe'ye bildirildi. Efe tamir etmek için harç karma makinesinin hazne bölümüne girdi. Tamir için uğraştığı sırada harç makinesi bir anda çalışmaya başladı. Makinede sıkışan evli, 2 çocuk babası Efe; ağır yaralandı. Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Güçlükle sıkıştığı harç makinesinden çıkartılan Efe, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Efe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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