Harbiye Şelaleleri'ne bayram ilgisi

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Hatay'ın Defne ilçesindeki önemli mesire alanları arasında yer alan Harbiye Şelaleleri'nde yoğunluk yaşandı.

Mitolojik bir hikayeye de sahip olan, defne, kavak ve çam ağaçları arasındaki güzelliğiyle dikkati çeken Harbiye Şelaleleri, tatilin uğrak noktaları arasında yer aldı.

Vatandaşların bazıları şelalelerin olduğu alanda bol bol fotoğraf çektirirken, bazıları da suyun içerisine kurulan masalarda yemeklerini yemeği tercih etti.

Şelalelerin olduğu yerde kurulan stantlarda alışveriş de yapan vatandaşlar, yöreye özgü olan taşlardan yapılmış hediyelik eşyalardan aldı.

Gaziantep'ten ailesiyle birlikte şelaleleri gezmeye gelen Halit Kaya, Hatay'ın çok güzel bir yer olduğunu belirterek, bu güzellikleri değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yusuf Poyraz da bayram tatillerini değerlendirmek için eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan Hatay'a geldiklerini dile getirdi.

Sıcak bir yaz gününde güzel bir şelalede olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Poyraz, "Hatay'da böyle bir yer olması çok güzel. Burayı çok beğendik." dedi.

Osmaniye'den gelen Özge Dönmez de Hatay'a ikinci kez geldiğini ve kentin değerlerini çok beğendiğini söyledi.

Kaynak: AA