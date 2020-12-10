Harabeye dönen tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde harabeye dönen tek odalı evde yaşayan 8 nüfuslu Yıllık ailesi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Silvan'a bağlı kırsal Taşpınar Mahallesinde harabeyi andıran yıkık dökük bir evde zor şartlar altında yaşayan 8 nüfuslu Yıllık ailesi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. 39 yaşındaki Mansur Yıllık, tek isteklerinin içerisinde insanca yaşayabilecekleri bir eve kavuşmak olduğunu söyledi.

6 çocuk annesi Aliye Yıllık da, "8 nüfuslu bir aileyiz. Eşim çalışmıyor herhangi bir gelirimiz yok. Bazen fındık toplamaya gidiyor. Burada yapacak herhangi bir işi yok, gelirimiz yok, Ev bizim değil, köyümüzün imamının eski evi, evimiz olmadığı için buraya sığındık. Geçen yıldan beri ev yıkılıyor. Yıkılmaması için kendi çabalarımızla naylonlarla kapattık. Bir gün başımıza yıkılacak diye korkuyoruz. Gelirimiz olmadığı için Müslüman kardeşlerimiz bizlere yardım ediyorlar. Biz devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Başımızı sokacağımız bir evimiz olsun yeter bize" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı