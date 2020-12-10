Harabeye dönen tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Harabeye dönen tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyorlar

10.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:47
Harabeye dönen tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde harabeye dönen tek odalı evde yaşayan 8 nüfuslu Yıllık ailesi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde harabeye dönen tek odalı evde yaşayan 8 nüfuslu Yıllık ailesi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Silvan'a bağlı kırsal Taşpınar Mahallesinde harabeyi andıran yıkık dökük bir evde zor şartlar altında yaşayan 8 nüfuslu Yıllık ailesi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. 39 yaşındaki Mansur Yıllık, tek isteklerinin içerisinde insanca yaşayabilecekleri bir eve kavuşmak olduğunu söyledi.

6 çocuk annesi Aliye Yıllık da, "8 nüfuslu bir aileyiz. Eşim çalışmıyor herhangi bir gelirimiz yok. Bazen fındık toplamaya gidiyor. Burada yapacak herhangi bir işi yok, gelirimiz yok, Ev bizim değil, köyümüzün imamının eski evi, evimiz olmadığı için buraya sığındık. Geçen yıldan beri ev yıkılıyor. Yıkılmaması için kendi çabalarımızla naylonlarla kapattık. Bir gün başımıza yıkılacak diye korkuyoruz. Gelirimiz olmadığı için Müslüman kardeşlerimiz bizlere yardım ediyorlar. Biz devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Başımızı sokacağımız bir evimiz olsun yeter bize" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar
Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar
Bir mutfakları bile yok! 6 çocuklu aile branda kaplı evde yaşam mücadelesi veriyor
Bir mutfakları bile yok! 6 çocuklu aile branda kaplı evde yaşam mücadelesi veriyor
Başkan Beyoğlu, küle dönen evi kendi imkanlarıyla yenileyerek mağdur aileye teslim etti
Başkan Beyoğlu, küle dönen evi kendi imkanlarıyla yenileyerek mağdur aileye teslim etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Erkan Akçay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Cemal Hünal Perihan Savaş Demet Özdemir Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Mbaye Diagne Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Harabeye dönen tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:50:57. #1.15#
title