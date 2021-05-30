Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı
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Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta yaşayan üniversite öğrencisi Merve Nur Demir, harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için temizleyip boyayarak ev haline getirdi.

Zonguldak'ta yaşayan üniversite öğrencisi Merve Nur Demir, harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için temizleyip boyayarak ev haline getirdi.

Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'nde yaşanan Merve Nur Demir, harabe olan bekçi kulübesini kendi imkanlarıyla temizleyip boyayarak sokak hayvanlarının barınabileceği alan haline getirdi. Yıllar önce bekçi kulübesi olarak kullanılan alanı temizleyerek boyayan Demir, hayvan severlerden ve yetkilerden destek istedi. Demir konuşmasında, "Bolu İzzet Baysal Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Benim bir dersim vardı Toplu Hizmet Uygulaması dersim. Yetimhanede çocuklara ücretsiz ders verecektim ama pandemi nedeniyle okullar açık olamadığı için maalesef yapamadım. Ben de sessiz dostlarımız için bir şeyler yapmak istedim. Bu gördüğünüz alan harabe bir alandı. Hiç kimse pis olduğu için yaklaşmıyordu. Ben hem görünüş açısından hem de herkesin kullanabileceği ve hayvanları besleyebileceği bir alan oluşturmak istedim. Pandemi sürecinde herkes evine kapandığı için sadece evinin önündeki hayvanları besleyebiliyorlar. Ben de halkımız sadece atık yemeklerini ya da kuru mama alabiliyorlarsa onu istiyorum. Burayı mahallemizin sakinleriyle tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Boya yardımı oldu. Lastikleri bir yerlerden topladık. Bu şekilde burayı güzelleştirdik. Burası için daha güzel planlarımız var. Yatma alanlarını daha güzel hale getireceğiz. Pencere ve kapı eksiğimiz var. Bunları bulabilirsek tamamlayacağız. Yetkililerden hiç destek talebinde bulunmadık ama destek olmak isterlerse çok seviniriz. Her şey sokak hayvanlarımız için burada güzel barınabilecekleri bir alan var. Valilikten, belediyeden, hayvan severlerden bizlere destek olabilirlerse çok seviniriz. Burası önceden bekçi kulübesiydi. Ben bu proje için Hacı Hüseyin Demir'e gittim ve projeden bahsettim. Bize burayı tahsis etti. Kendisine destekleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı
Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı
Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı
Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı
Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı
Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı
Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı
Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı
Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı
Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı
Kendi imkanlarıyla harabe olan kulübeyi sokak hayvanları için ev yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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