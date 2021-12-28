HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, OKEY OYNARKEN YAKALANDI - Haberler
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HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, OKEY OYNARKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, 'silahla yağma ve uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hacı Ahmet Kaplan (24), kahvehanede okey onarken polisler tarafından yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, 'silahla yağma ve uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hacı Ahmet Kaplan (24), kahvehanede okey onarken polisler tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tutuksuz yargılandığı mahkemede 'silahla yağma ve uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından 23 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanan Hacı Ahmet Kaplan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda ekipler, Hacı Ahmet Kaplan'ın Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Maaş Kalesi civarında bir kahvehanede olduğunu tespit etti. Kahvehanede okey oynayan Hacı Ahmet Kaplan, polislerin geldiğini görünce dışarı çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, OKEY OYNARKEN YAKALANDI

HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, OKEY OYNARKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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