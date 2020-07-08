Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki Okyanusya ülkesi Samoa'da 2008 yılında cezaevine giren mahkumun 2015'in aralık ayında tahliye edilmesi gerekiyordu fakat edilmedi. Korkunç hata, talihsiz mahkumun başka bir iş için mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıktı. Mahkum, cezaevinde fazladan kalmasıyla ilgili olarak "Kimse bana haber vermedi ki" dedi.

Samoa'da 2008'de cezaevine giren Sio Agafili'ye verilen iki cezanın eş zamanlı olarak çekildiği fark edilmeyince Agafili cezası bitmesine rağmen 5 yıl daha cezaevinde kaldı

45 yaşındaki Afagili'nin normal şartlarda 2015'in Aralık ayında tahliye edilmesi gerekiyordu. Agafili, bu sene başka bir konu için mahkemeye gittiğinde hâkim hatayı fark etti.

KİMSE HABER VERMEMİŞ

Üç çocuk babası olan Agafili, Samoa Observer'a verdiği röportajda, "Kimse bana hapis cezamın ne zaman biteceğini söylemedi ki" dedi.

"Parmaklıklar arkasında günleri takip etmeyi bıraktım diyen Agafili, "Ne zaman çıkacağım hakkında pek bir şey hatırlamıyordum. Sadece cezamı çekmem gerektiğini biliyordum" ifadelerini kullandı.

İKİ CEZAYI AYNI ANDA ÇEKMESİ GEREKİYORDU

Agafili ilk olarak 2008'in Kasım ayında hırsızlıktan suçlu bulunmuş ve 7 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı. Samoalı adam iki ay sonra başka bir hırsızlık davasında da suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Samoa yasalarına göre Agafili'nin bu iki cezayı aynı anda çekmesi ve 2015'in Aralık ayında serbest bırakılması gerekiyordu.