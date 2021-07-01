Hanwha Life'ın yıldız oyuncusu Chovy, LCK'de bin skor ve bin beş yüz asist barajını aştı

Ambition ve Peanut'ın ardından LCK'de en çok skor alan 15. oyuncu konumunda

Birçok League of Legends severin yakından tanıdığı ve takip ettiği, gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerden biri olarak görülen Hanwha Life'ın orta koridor oyuncusu Chovy, kariyerinin önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Dünyanın en zor liglerinden LCK'de 1000 skor sayısına ulaşmayı başaran yıldız oyuncu aynı zamanda 1500 asist barajını aştı.

Kimdir bu Chovy?

Jeong "Chovy" Ji-hoon kariyerine 2018 yılında Griffin ile başladı. Genç oyunculardan kurulu yeni bir ekibin bir sene içerisinde gösterdiği başarı herkes tarafından takdir edildi. Daha sonrasında takımın tamamı farklı bölgelere dağıldı. 2019 yılının Aralık ayında DragonX'e transfer olan Chovy takımın ana taşıyıcısı rolünü üstlendi. Takıma geldikten sonra Deft ve Keria'nın da önemli çıkış yakalamasıyla 'de final oynamayı başardılar.

Bir yıl sonra DragonX ekibi tamamen yeniden yapılanmaya giderek oyuncuları Doran, Chovy, Deft ve Keria ile yollarını ayırdı. ise en iyi arkadaşlarından biri olan Deft ile LCK'in orta sıra takımı Hanwha Life'a transfer oldu. Kararın ardından birçok espor yorumcusu Chovy'nin kariyer planlamasını tekrar düşünmesi gerektiğini belirtti. Potansiyelinin çok daha altında bir takıma katılması hayranlarını üzdü.

Hanwha Life macerası

Chovy geldikten sonra Hanwha Life takımı lig tahminlerinde ilk dört içerisinde gösterildi. Nitekim LCK 2021 Bahar Mevsimi'ni üçüncü sırada bitirmeyi başardılar. Mevsim finallerinde son şampiyon Damwon KIA ile eşleştiler ve fazla direnç gösteremeden elenmek zorunda kaldılar.

Yaz Mevsimine berbat bir başlangıç yapan Hanwha Life, yıldız oyuncusu Chovy'nin etrafını uygun parçalar ile dolduramadı. Üst koridor ve orman rolünde istikrarın sağlanamaması Chovy'nin elini kolunu bağlıyor. En başarılı olduğu Griffin döneminde Tarzan ile inanılmaz bir ikililerdi. Aynı şekilde DRX'de Pyosik ile sağladığı uyum takımı kademe atlatmıştı. Hanwha Life'ın bir an önce bu sorunu çözmesi veya transfer yapması gerekiyor. Bugün nispeten ligin zayıf takımlarından DRX'i yenmeyi başarsalar da 7 maçta 2 galibiyet alabilen Hanwha Life, aynı ivmeyi sürdürürse League of Legends espor'unun en yetenekli oyuncularından Chovy ile playoff dışı kalmış olacak.

Kaynak: Playerbros