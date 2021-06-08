Hanönü'nde yeni kaymakam Ali Kurt göreve başladı
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Hanönü'nde yeni kaymakam Ali Kurt göreve başladı

Hanönü'nde yeni kaymakam Ali Kurt göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinin yeni kaymakamı Hasan Ali Kurt ilçeye gelerek görevine başladı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinin yeni kaymakamı Hasan Ali Kurt ilçeye gelerek görevine başladı.

Taşköprü kaymakamı Çağlar Partal'ın 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren vekalet ettiği Hanönü ilçesine yeni kaymakam ataması yapıldı. Kaymakam Hasan Ali Kurt ilçeye gelerek görevine başladı. Görevine başlamasını değerlendiren Kaymakam Kurt, "Hanönü ilçemize hizmet etmeye geldim. Alnımızın akıyla, başımız dik bir şekilde görevimizi yapacağız. Bayrağımızın dalgalandığı her karış vatan sathında, bu Aziz Millete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime hamdolsun" dedi.

1990 yılında Malatya Hekimhan'da doğan, aslen Elazığlı olan Hasan Ali Kurt. 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

2016 yılında Şile Vergi Dairesine Gelir Uzman Yardımcısı olarak atanan ve 2020 yılında Elazığ Valiliği, Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başlayan Hasan Ali Kurt, Ağın Kaymakam Vekilliği, Tekirdağ Teftiş Stajı, İmamoğlu Kaymakam Refikliği, Adana Teftiş Stajı ve Hatay Belen Kaymakam Refikliği yapmıştır. Son olarak da İbradı Kaymakam Vekilliği görevini yaparak Hanönü ilçe kaymakamlığına atandı. - KASTAMONU

Hanönü'nde yeni kaymakam Ali Kurt göreve başladı
Hanönü'nde yeni kaymakam Ali Kurt göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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