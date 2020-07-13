Hanönü'nde metruk yapılar yıkacak Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilçe merkezinde tehlike oluşturan metruk yapıların yıkılacağını söyledi.

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilçe merkezinde tehlike oluşturan metruk yapıların yıkılacağını söyledi.

Uçar, AA muhabirine, tehlike arz eden binaların belediye ekiplerince tespit edildiğini belirtti.

Binaların kanunun verdiği yetki ile yıkılacağını ifade eden Uçar, "Yapı sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu metruk yapıların sahipleri vefat ettiğinden varislerini bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan ilanlar yapıldı ve tebligatlar 30 gün süre içinde askıya verildi." dedi.

Kaynak: AA