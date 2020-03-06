Hanönü'den kısa kısa

06.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:12

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, belediye çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Uçar, Hanönü ilçe merkezinde yıkılma tehlikesi olan metruk binaların fen işleri ekiplerince yıkımına başlandığını söyledi.

Uçar, ilçede mezarlık alanın yetersiz kalması üzerine yeni bir mezarlık alanı için de çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne Yağdıran getirildi

Hanönü 1209 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne Hasan Yağdıran atandı.

Yağdıran, üreticilere tarım sigortası yaptırmaları uyarısında bulundu.



Tarım sigortasının üreticilerin don, yangın, dolu, heyelan ve fırtına gibi doğal afetlerde zararların karşılanmasında önem taşıdığını vurgulayan Yağdıran, "Üreticilerimiz tarım sigortası konusuna ilgi göstermeli." dedi.

"Çanakkale Geçilmez" animasyon filminin gösterimi yapıldı

Hanönü Belediyesi tarafından organize edilen Çanakkale savaşlarını anlatan Çanakkale Geçilmez animasyon filmi, Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine izletildi.



Belediye Başkanı Serkan Uçar, filmde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA