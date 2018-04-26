Hanönü Belediyespor Yeni Yönetimini Seçti

Hanönü Belediyespor'un yeni başkanı Serdar Özkan oldu.

Kastamonu 1. Amatör Küme'den bu yıl 2. Amatör Küme'ye düşen Hanönü Belediyespor, olağan genel kurulunu Hanönü Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.

Eski başkan Mehmet Arslan'ın aday olmadığı seçimde tek aday olan Serdar Özkan başkan seçildi.

Genel kurulda ayrıca önümüzdeki aylarda gerçekleştirecek faaliyetler görüşülerek, etkinlik takviminin oluşturulması kararlaştırıldı.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübü en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Kastamonu futboluna katkı sunmak istediklerini belirten Özkan, "Bu bir bayrak değişimidir. Bizden önce görev alan Mehmet Arslan ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı kalben teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.