Hanönü Belediyesine çöp aracı hibe edildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hanönü Belediyesine çöp aracı hibe edildiBelediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine, çöp aracının belediyenin ihtiyaçları arasında olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hanönü Belediyesine çöp aracı hibe edildi Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine, çöp aracının belediyenin ihtiyaçları arasında olduğunu söyledi. Uçar, aracın hibe edilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti. Kaynak: AA