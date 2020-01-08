Hanönü belediye meclis toplantısı yapıldı
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Hanönü belediye meclis toplantısı yapıldı

Hanönü Belediyesinin 2020 yılı ilk belediye meclis toplantısını yapıldı.

08.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:22
Hanönü belediye meclis toplantısı yapıldı

Belediyesinin 2020 yılı ilk belediye meclis toplantısını yapıldı.

Belediye Başkanı , başkanlığında düzenlenen toplantıda, meclis tarafından alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Belediye hizmetlerini daha kaliteli şekilde yürütmek istediklerini dile getiren Uçar, "Belediye araç parkımıza bir mini ekskavatör alımı için çalışma yapılması yönünde yetki aldık. Meclis üyelerimize katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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