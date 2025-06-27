Hanımeli nasıl hecelenir?

Hanımeli nasıl hecelenir?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Hanımeli kelimesi TDK kurallarına göre hecelerine hangi şekilde ayrılmalıdır? sorusu cevabı ne?

Hanımeli kelimesi TDK kurallarına göre hecelerine hangi şekilde ayrılmalıdır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Hanımeli kelimesi TDK kurallarına göre hecelerine hangi şekilde ayrılmalıdır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

HANIMELİ KELİMESİ TDK KURALLARINA GÖRE HECELERİNE HANGİ ŞEKİLDE AYRILMALIDIR?

A: Ha-nı-me-li

B : Ha-nım-e-li

C : Ha-nım-el-i

D : Ha- nı-mel- i

Cevap : A

Hanımeli nasıl hecelenir?

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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