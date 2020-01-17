Hanımefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre hanfendi mi, hanımefendi mi?
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Hanımefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre hanfendi mi, hanımefendi mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " hanımefendi". Peki, hanfendi nasıl yazılır? TDK'ya göre hanımefendi mi, hanfendi mi yazılır?

17.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:34

Hanımefendikelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Hanımfendinasıl yazılır? Bir hanfendi mi, hanımefendi mı? TDK'ya göre bir hanımefendi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

HANIMEFENDİ NASIL YAZILIR? HANFENDİ Mİ, HANIMEFENDİ Mİ?

Hanfendi nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: " hanımefendi" şeklindedir.

Hanfendi: Yanlış

Hanımefendi: Doğru

HANIMEFENDİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Biz de şimdi hanımefendiyle onu konuşuyorduk." - Necip Fazıl Kısakürek


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: Hanımefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre hanfendi mi, hanımefendi mi?
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