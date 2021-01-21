Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti
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Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti

21.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:10

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal, dün eşi ve ailesiyle karın tadını çıkarmak için yayladaki evlerini giderken talihsiz bir kaza yaşadı. Gürdal'ın eşi, kara saplanan araçlarını kurtarmaya çalışırken parmağını, ayağı kayıp düşen Gürdal'ın annesi de kolunu kırdı.

Yarışmalarla tanındıktan sonra sosyal medya fenomeni olan ve hayatını fotoğrafçı Kemal Ayvaz'la birleştiren Hanife Gürdal'ın Trabzon'da yaylaya çıkma hayali hastanede bitti.

EŞİ PARMAĞINI KIRDI

Her anını 586 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Hanife Gürdal, dün eşi, annesi, babası ve kız kardeşiyle uzun süredir yaşadığı Trabzon'da yaylaya çıkmak istedi. Ancak yoğun kar yağışı yüzünden arabaları kara saplanan Gürdal'ın eşi ve babası aracı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada talihsiz bir kaza yaşayan Gürdal'ın eşi parmağını kırdı.

Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti

ANNESİ DE KOLUNU KIRDI

Hanife Gürdal'ın annesi ise karın üzerinden yürürken bir anda kayıp yere düştü. Talihsizliklerin peş peşe yaşandığı günde Gürdal'ın annesi de bir kolunu kırdı. Yaşadığı aksilikleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hanife Gürdal, "Kemal'in ve annemin aynı anda bir yerlerini kırması doktorları bile güldürdü" ifadelerini kullandı.

Eşi ve annesinin hastane önünde bir fotoğrafını çekip paylaşan Gürdal, "Birbirlerine olan bağlılığı şimdi de gördük" dedi.

Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti
Haber Yorumları (4)
HASO: turbana ne olmus miyadini doldurmus demekki iste ulkenin gercekteki ortunme tutkusu cikarcilik siyasi simge
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CANKUŞ: gene mi bu kurtulamadık gitti ha
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HANİFE FAN CLUB: arkandayız abla çok üzüldük. . devammmm
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