: Hanife Gürdal'ın eşinin "Nikah ani oldu" sözleri akıllara hamilelik iddiasını getirdi

20.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:54

Katıldığı evlilik programlarıyla kısa sürede yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkarmasıyla gündem olan Hanife Gürdal, iki gün önce fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu. Ani evlilik kararıyla dikkatleri üzerine çeken çiftten Ayvaz'ın yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı.

"NİKAH BİZİM İÇİNDE ANİ OLDU" SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Hanife'nin eşiyle arabadan yayınladıkları videosunda "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik. Evlilik bizim içinde çok ani oldu ama mükemmel bir düğün yapacağız" dedi. Ayvaz'ın bahsetti ani nikah kararı ise akıllara Hanife'nin hamile olabileceği iddiasını getirdi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medya hesabından kuaför salonunda paylaşım yaparak gelin olduğunu duyuran Hanife Gürdal, eşiyle nikah sonrası bir fotoğrafını paylaşarak "Hanife Ayvaz diyeceksiniz" dedi. Gürdal bu paylaşımın ardından sosyal medya hesabındaki adını "Hanife Gürdal Ayvaz" olarak değiştirdi.

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