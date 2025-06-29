ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin yaklaşık 34.000 farklı türü vardır ve bu sayı üçünün toplamından daha fazladır. sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNİN YAKLAŞIK 34.000 FARKLI TÜRÜ VARDIR VE BU SAYI ÜÇÜNÜN TOPLAMINDAN DAHA FAZLADIR.

A: Kuş

B: Amfibi

C: Balık

D: Sürüngen

Cevap : C