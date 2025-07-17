Hangisinin sayısı daha azdır?

Hangisinin sayısı daha azdır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisinin sayısı daha azdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisinin sayısı daha azdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin sayısı daha azdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Hangisinin sayısı daha azdır? sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNİN SAYISI DAHA AZDIR?

A: Mariana Çukuru'na inen insan

B: Everest'in zirvesine çıkan insan

C: Ay'da yürüyen insan

D: Antarktika'da doğan insan

Cevap : D

Hangisinin sayısı daha azdır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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