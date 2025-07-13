Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür?

Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür? sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNİN PLAKA KODU DİĞER ÜÇÜNDEN DE KÜÇÜKTÜR?

A: Batman

B: Bayburt

C: Bartın

D: Burdur

Cevap : D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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