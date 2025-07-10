ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNİN PLAKA KODU DİĞER ÜÇÜNDEN DE KÜÇÜKTÜR?

A: Batman

B: Bayburt

C: Bartın

D: Burdur

Cevap : D

YARIŞMACI EMİN KIR HAKKINDA

59 yaşında olan Emin Kır, Trabzon'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Lise mezunu olan Emin Bey, imam olarak çalışma hayatına devam ediyor.