ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi tarih boyunca Topkapı Sarayı'nda görev almış mutfak çalışanlarının ünvanlarından biri değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Hangisi tarih boyunca Topkapı Sarayı'nda görev almış mutfak çalışanlarının ünvanlarından biri değildir? sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ TARİH BOYUNCA TOPKAPI SARAYI'NDA GÖREV ALMIŞ MUTFAK ÇALIŞANLARININ ÜNVANLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Simitçi

B: Lokumcu

C: Buzcu

D: Kalaycı

Cevap : B