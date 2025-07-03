Hangisi, sınırlarından Ekvator çizgisinin geçtiği varsayılan ülkelerden biri değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaHangisi, sınırlarından Ekvator çizgisinin geçtiği varsayılan ülkelerden biri değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ, SINIRLARINDAN EKVATOR ÇİZGİSİNİN GEÇTİĞİ VARSAYILAN ÜLKELERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Ekvator Ginesi

C: Ekvator

B: Somali

D: Maldivler

Cevap :