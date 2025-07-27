Hangisi, Osmanlı'da Fetret Devri'ni bitiren padişah olduğu için "ikinci kurucu" olarak da anılır?

Hangisi, Osmanlı'da Fetret Devri'ni bitiren padişah olduğu için 'ikinci kurucu' olarak da anılır?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Sorunun yanıtını öğrenmek isteyen seyirciler, yarışmacının vereceği cevaba odaklanırken bir yandan da doğru yanıtın peşine düşüyor. Hem bilgi edinme hem de eğlenme imkânı sunan yarışma, izleyicilere ekran başında yarışmacı gibi hissettiriyor. Peki, Hangisi, Osmanlı'da Fetret Devri'ni bitiren padişah olduğu için "ikinci kurucu" olarak da anılır?

Yeni bölümde yer alan sorular, izleyicide büyük bir merak duygusu yaratıyor. Yarışmacının kararını bekleyen izleyiciler, bir yandan da kendi bilgi düzeylerini sınayarak cevabı araştırıyor. Keyifli ve öğretici bir deneyim sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilerin kendilerini yarışmacının yerinde hayal etmelerine olanak tanıyor. Peki, Hangisi, Osmanlı'da Fetret Devri'ni bitiren padişah olduğu için "ikinci kurucu" olarak da anılır?

HANGİSİ, OSMANLI'DA FETRET DEVRİ'Nİ BİTİREN PADİŞAH OLDUĞU İÇİN "İKİNCİ KURUCU" OLARAK DA ANILIR?

A: I. Murad

B: I. Bayezid

C: I. Mehmed

D: I. Selim

Cevap : C

Hangisi, Osmanlı'da Fetret Devri'ni bitiren padişah olduğu için 'ikinci kurucu' olarak da anılır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en fazla ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü kazanılıyor. Yarışmacı istediği an çekilebilir ve en son doğru yanıtladığı sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmaya veda edebilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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