Hangisi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dadır?

Hangisi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dadır?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sorunun cevabını merak eden vatandaşlar, yalnızca yarışmacının ne yanıt vereceğini değil, aynı zamanda doğru yanıtı da araştırıyor. Eğlenerek öğrenme olanağı sunan yarışmada, seyirciler adeta ekran başında yarışmacı gibi düşünüp cevaplamaya çalışıyor. Peki, Hangisi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dadır?

Yarışmanın son bölümündeki sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacıdan gelecek cevabı sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı anda doğru yanıtı bulmak için araştırma yapma ihtiyacı hissediyor. Program, izleyicilere interaktif ve öğretici bir deneyim yaşatıyor. Onlar da yarışmacının yerine kendini koyarak cevap arıyor. Peki, Hangisi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dadır?

HANGİSİ MALEZYA'NIN BAŞKENTİ KUALA LUMPUR'DADIR?

A: Elhamra Sarayı

B: Tac Mahal

C: Trafalgar Meydanı

D: Petronas İkiz Kuleleri

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 ₺,

• 7. soru ise 50.000 ₺ değerinde.

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödüle ulaşmak için strateji, bilgi ve soğukkanlılık gerektiren bu yarışma, izleyenlere de unutulmaz anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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