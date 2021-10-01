(Hangisi deniz korkusu anlamına gelir) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! - Haberler
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(Hangisi deniz korkusu anlamına gelir) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

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(Hangisi deniz korkusu anlamına gelir) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

1 Ekim Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi deniz korkusu anlamına gelir) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi "deniz korkusu" anlamına gelir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisi "deniz korkusu" anlamına gelir?

(Hangisi deniz korkusu anlamına gelir) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

A- Oşinofobi

B- Agorafobi

C- Talassofobi

D- Dentofobi

Cevap: C şıkkı (Talassofobi)

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Haber: (Hangisi deniz korkusu anlamına gelir) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! - Haberler
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