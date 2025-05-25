Hangisi daha eskidir (Mısır'daki en büyük piramidin inşası, Son mamutun ölümü, Amerika kıtasına göç, Demir aletlerin yapımı )?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi daha eskidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ DAHA ESKİDİR?

A: Mısır'daki en büyük piramidin inşası

B: Son mamutun ölümü

C: İnsanların Amerika kıtasına göçü

D: Demir aletlerin yapımı

Cevap: C