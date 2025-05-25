Hangisi daha eskidir (Mısır'daki en büyük piramidin inşası, Son mamutun ölümü, Amerika kıtasına göç, Demir aletlerin yapımı )?

Hangisi daha eskidir (Mısır'daki en büyük piramidin inşası, Son mamutun ölümü, Amerika kıtasına göç, Demir aletlerin yapımı )?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi daha eskidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi daha eskidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi daha eskidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ DAHA ESKİDİR?

A: Mısır'daki en büyük piramidin inşası

B: Son mamutun ölümü

C: İnsanların Amerika kıtasına göçü

D: Demir aletlerin yapımı

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

Ankara Emniyeti'ni harekete geçiren görüntü! Yerlerde sürüklediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp, başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp, başında bekledi
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi

Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü açıkladı
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.