Hangisi bir Oscar ödülü değildir?

Hangisi bir Oscar ödülü değildir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi bir Oscar ödülü değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi bir Oscar ödülü değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi bir Oscar ödülü değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ BİR OSCAR ÖDÜLÜ DEĞİLDİR?

A: En iyi animasyon filmi

B: En iyi kısa film

C: En iyi belgesel filmi

D: En iyi korku filmi

Cevap :D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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