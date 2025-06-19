Hangisi Akdeniz'de yer alan bir iç denizdir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi Akdeniz'de yer alan bir iç denizdir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi Akdeniz'de yer alan bir iç denizdir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Akdeniz'de yer alan bir iç denizdir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİSİ AKDENİZ'DE YER ALAN BİR İÇ DENİZDİR?
A: Baltık Deniz
B: Tiren Denizi
C: Hazar Denizi
D: Sarıdeniz
Cevap : B