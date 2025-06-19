ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Akdeniz'de yer alan bir iç denizdir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ AKDENİZ'DE YER ALAN BİR İÇ DENİZDİR?

A: Baltık Deniz

B: Tiren Denizi

C: Hazar Denizi

D: Sarıdeniz

Cevap : B