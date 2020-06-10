Hangi yasaklar kalktı? Bu hafta kalkan yasaklar neler? Yeni normalleşme takvimi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi yasakları kaldırdı?
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Hangi yasaklar kalktı? Bu hafta kalkan yasaklar neler? Yeni normalleşme takvimi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi yasakları kaldırdı?

Koronavirüs normalleşme süreci devam ederken yasaklarda adım adım kalkıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni kararları ve kaldırılan yasakları açıkladı. Detaylar haberimizde. Hangi yasaklar kalktı? Bu hafta kalkan yasaklar neler? Yeni normalleşme takvimi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi yasakları

Hangi yasaklar kalktı? Bu hafta kalkan yasaklar neler? Yeni normalleşme takvimi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi yasakları kaldırdı?
10.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:40

Kabine toplantısı sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimi için yeni adımları ve kaldırılan yasakları kamuoyu ile paylaştı. Hangi yasakların kalktığı ve yeni normalleşme takviminin ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde detaylı bir şekilde ele aldık.

65 YAŞA YASAK KALDIRILDI

Uzun süredir dışarı çıkamayan ve bir süredir pazar günleri izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlara yasak kalktı. Yeni karara göre 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.

18 YAŞ ALTINA SERBESTLİK GETİRİLDİ

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalktı.

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NİKAH SALONLARI TEKRAR AÇILIYOR

Bir diğer merak edilen konu ise nikah ve düğün salonlarıydı. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

LOKANTALARIN KAPANIŞ SAATİ 24.00 OLARAK BELİRLENDİ

Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22'idi. Son açıklamaya göre kapanış saati değişti. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

SİNEMA 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN AÇILIYOR

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

Hangi yasaklar kalktı? Bu hafta kalkan yasaklar neler? Yeni normalleşme takvimi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi yasakları kaldırdı?
YENİ NORMALLEŞME TAVKVİMİ
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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