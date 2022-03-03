Hangi ünlü çift boşandı? Boşanan ünlü çiftler - Haberler

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Hangi ünlü çift boşandı? Boşanan ünlü çiftler

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Hangi ünlü çift boşandı? Boşanan ünlü çiftler

Zaman zaman gündeme gelen boşanma haberlerinin ardından "Hangi ünlü çift boşandı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte ayrılığıyla çok konuşulan boşanan ünlü çiftler...

Hangi ünlü çift boşandı sorusunun yanıtı, magazin gündeminde paylaşılan haberlerin ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, boşanan ünlü çiftler kim? Boşanan yabancı ve Türk şarkıcı, oyuncu çiftler kim?

HANGİ ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI?

Son olarak oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı'nın boşanma haberi gündeme düştü. 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile nikah masasına oturdu. Çift, 2005 yılında kızları Duru'yu kucaklarına aldı. 2. sayfanın aktardığına göre, 5 yıl önce boşanma kararı alan ikili, kızlarının büyümesini bekleyerek bu kararlarını erteledi. 22 yıl boyunca gözlerden uzak bir evlilik yaşayan çift, 24 Şubat'ta sessiz sedasız boşandı.

BOŞANAN ÜNLÜ ÇİFTLER

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab

Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç

Sıla ve Hazer Amani

Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı

Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı

Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic

Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş

Demet Şener ve Cenk Küpeli

Asena Demirbağ ve Ahmet Dursun

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur

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Boşanma, Gündem, Magazin, Haberler

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