Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? 1987 yılında imzalanan anlaşma, 500 - 5 bin 500 kilometre menzili olan füzelerin karadan fırlatılmasını yasaklıyor. Füzelerin savaş uçaklarından ya da denizden fırlatılması anlaşma kapsamında bulunmuyor.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan son askeri gerilimin ardından Tahran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.
Nükleer silahlar, uluslararası ilişkilerde hep tartışma konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." demişti. Euronews.com'da Görüntüle