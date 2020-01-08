Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

08.01.2020 20:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:20

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan son askeri gerilimin ardından Tahran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.



Nükleer silahlar, uluslararası ilişkilerde hep tartışma konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." demişti. Euronews.com'da Görüntüle