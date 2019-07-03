Hangi Ülkede Kaç Tane Nükleer Savaş Başlığı Var?
Dünyada tam 9 ülkenin nükleer savaş başlığı bulunuyor. Peki hangi ülkede kaç tane nükleer savaş başlığı bulunuyor? Nükleer gücün dağılımı ne durumda?
Nükleer silahlar, İkinci Dünya Savaşı'nda ilk defa insanlığın karşısına çıktığında yarattıkları yıkım herkesi dehşete düşmüştü. Daha sonra yaşanan Soğuk Savaş döneminde bulunan nükleer savaş tehdidi çok uzun süre insanları korkuttu. Kıyamet Saati de bu dönemde ortaya çıkmıştı.
Şu anda elinde nükleer silah olan 9 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin nükleer cephane miktarına göre sayısı şu şekilde:
Rusya: 6850 nükleer başlık
Amerika Birleşik Devletleri: 6550 nükleer başlık
Fransa: 300 nükleer başlık
Çin: 280 Başlık
Birleşik Krallık: 215 nükleer başlık
Pakistan: 145 nükleer başlık
Hindistan: 135 nükleer başlık
İsrail: 80 nükleer başlık
Kuzey Kore: 15 nükleer başlık
Nükleer silahlar arasında iki farklı tür bulunuyor. Bunlar füzyon bombaları ve termonükleer bombalar olarak ayrılıyor. Bombalar, bu iki türün birleşimi şeklinde de olabiliyor. Japonya'ya atılan nükleer bombalar ise uranyum füzyon bombasıydı.
Günümüzde nükleer silahlarla ilgili tartışmalar tüm şiddetiyle devam ederken İran, nükleer silah konusundaki çalışmalarıyla fazlasıyla dikkat çekiyor.