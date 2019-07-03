Hangi Ülkede Kaç Tane Nükleer Savaş Başlığı Var?

Hangi Ülkede Kaç Tane Nükleer Savaş Başlığı Var?

Dünyada tam 9 ülkenin nükleer savaş başlığı bulunuyor. Peki hangi ülkede kaç tane nükleer savaş başlığı bulunuyor? Nükleer gücün dağılımı ne durumda?

Hangi Ülkede Kaç Tane Nükleer Savaş Başlığı Var?

Nükleer silahlar, İkinci Dünya Savaşı'nda ilk defa insanlığın karşısına çıktığında yarattıkları yıkım herkesi dehşete düşmüştü. Daha sonra yaşanan Soğuk Savaş döneminde bulunan nükleer savaş tehdidi çok uzun süre insanları korkuttu. Kıyamet Saati de bu dönemde ortaya çıkmıştı.

Şu anda elinde nükleer silah olan 9 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin nükleer cephane miktarına göre sayısı şu şekilde:

Rusya: 6850 nükleer başlık

Amerika Birleşik Devletleri: 6550 nükleer başlık

Fransa: 300 nükleer başlık

Çin: 280 Başlık

Birleşik Krallık: 215 nükleer başlık

Pakistan: 145 nükleer başlık

Hindistan: 135 nükleer başlık

İsrail: 80 nükleer başlık

Kuzey Kore: 15 nükleer başlık

Nükleer silahlar arasında iki farklı tür bulunuyor. Bunlar füzyon bombaları ve termonükleer bombalar olarak ayrılıyor. Bombalar, bu iki türün birleşimi şeklinde de olabiliyor. Japonya'ya atılan nükleer bombalar ise uranyum füzyon bombasıydı.

Günümüzde nükleer silahlarla ilgili tartışmalar tüm şiddetiyle devam ederken İran, nükleer silah konusundaki çalışmalarıyla fazlasıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: WebTekno

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