Hangi Ülkede Kaç Tane Nükleer Savaş Başlığı Var?

Nükleer silahlar, İkinci Dünya Savaşı'nda ilk defa insanlığın karşısına çıktığında yarattıkları yıkım herkesi dehşete düşmüştü. Daha sonra yaşanan Soğuk Savaş döneminde bulunan nükleer savaş tehdidi çok uzun süre insanları korkuttu. Kıyamet Saati de bu dönemde ortaya çıkmıştı.

Şu anda elinde nükleer silah olan 9 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin nükleer cephane miktarına göre sayısı şu şekilde:

Rusya: 6850 nükleer başlık



Amerika Birleşik Devletleri: 6550 nükleer başlık



Fransa: 300 nükleer başlık



Çin: 280 Başlık



Birleşik Krallık: 215 nükleer başlık



Pakistan: 145 nükleer başlık



Hindistan: 135 nükleer başlık



İsrail: 80 nükleer başlık



Kuzey Kore: 15 nükleer başlık

Nükleer silahlar arasında iki farklı tür bulunuyor. Bunlar füzyon bombaları ve termonükleer bombalar olarak ayrılıyor. Bombalar, bu iki türün birleşimi şeklinde de olabiliyor. Japonya'ya atılan nükleer bombalar ise uranyum füzyon bombasıydı.

Günümüzde nükleer silahlarla ilgili tartışmalar tüm şiddetiyle devam ederken İran, nükleer silah konusundaki çalışmalarıyla fazlasıyla dikkat çekiyor.