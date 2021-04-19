Hangi ülkede asgari ücret ne kadar? 2021 Euro, Dolar ve TL cinsinden ülkelerin asgari ücret miktarları ne kadar?
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Hangi ülkede asgari ücret ne kadar? 2021 Euro, Dolar ve TL cinsinden ülkelerin asgari ücret miktarları ne kadar?

Hangi ülkede asgari ücret ne kadar? 2021 Euro, Dolar ve TL cinsinden ülkelerin asgari ücret miktarları ne kadar?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Dünyadaki ülkelerde asgari ücret ne kadar merak ediliyor. Avrupa, Amerika, Asya, Afrika kıtalarındaki ülkelerde asgari ücret kaç TL, kaç Euro, kaç dolara eşittir? En yüksek ve en düşük asgari ücret hangi ülkelerde? Asgari ücret kaç tl? Avrupa'daki ülkelerde asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret Almanya'da, İspanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, Rusya'da ne kadar? Hangi ülkede asgari ücret ne kadar? 2021 Euro, Dolar ve TL cinsinden ülkelerin asgari ücret miktarları ne kadar? Dünyada ve Avrupa kıtasında asgari ücret kaç tl ve kaç euro? Detaylar haberimizde.

HANGİ ÜLKEDE ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Eurostat verilerine göre Avrupa Kıtası'ndaki bazı ülkelerin Euro cinsinden asgari ücretleri aşağıdaki gibidir.

Lüksemburg : 2202 Euro

İrlanda : 1724 Euro

Hollanda : 1685 Euro

Belçika : 1626 Euro

Almanya : 1614 Euro

Fransa : 1555 Euro

İspanya : 1108 Euro

Slovenya : 1024 Euro

Malta : 785 Euro

Portekiz : 776 Euro

Yunanistan : 758

Litvanya : 642

Slovakya : 623

Polonya : 614

Estonya : 584

Çekya : 579

Hırvatistan : 563

Letonya : 500

Romanya : 458

Macaristan : 442

Türkiye : 392

Bulgaristan : 332

Buna göre Avrupa kıtasında en yüksek asgari ücret 2202 Euro ile Lüksemburg ülkesinde yer alıyor. En düşük asgari ücret ise 332 Euro ile Bulgaristan'da yer almaktadır.

Kaynak : Eurostat

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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