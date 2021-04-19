Hangi ülkede asgari ücret ne kadar? 2021 Euro, Dolar ve TL cinsinden ülkelerin asgari ücret miktarları ne kadar?
Dünyadaki ülkelerde asgari ücret ne kadar merak ediliyor. Avrupa, Amerika, Asya, Afrika kıtalarındaki ülkelerde asgari ücret kaç TL, kaç Euro, kaç dolara eşittir? En yüksek ve en düşük asgari ücret hangi ülkelerde? Asgari ücret kaç tl? Avrupa'daki ülkelerde asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret Almanya'da, İspanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, Rusya'da ne kadar? Hangi ülkede asgari ücret ne kadar? 2021 Euro, Dolar ve TL cinsinden ülkelerin asgari ücret miktarları ne kadar? Dünyada ve Avrupa kıtasında asgari ücret kaç tl ve kaç euro? Detaylar haberimizde.
HANGİ ÜLKEDE ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Eurostat verilerine göre Avrupa Kıtası'ndaki bazı ülkelerin Euro cinsinden asgari ücretleri aşağıdaki gibidir.
Lüksemburg : 2202 Euro
İrlanda : 1724 Euro
Hollanda : 1685 Euro
Belçika : 1626 Euro
Almanya : 1614 Euro
Fransa : 1555 Euro
İspanya : 1108 Euro
Slovenya : 1024 Euro
Malta : 785 Euro
Portekiz : 776 Euro
Yunanistan : 758
Litvanya : 642
Slovakya : 623
Polonya : 614
Estonya : 584
Çekya : 579
Hırvatistan : 563
Letonya : 500
Romanya : 458
Macaristan : 442
Türkiye : 392
Bulgaristan : 332
Buna göre Avrupa kıtasında en yüksek asgari ücret 2202 Euro ile Lüksemburg ülkesinde yer alıyor. En düşük asgari ücret ise 332 Euro ile Bulgaristan'da yer almaktadır.
Kaynak : Eurostat