Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir YouTuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp...

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir YouTuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir YouTuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır?^

HANGİ ÜLKE VATANDAŞI OLAN VE DUBAİ'DE YAŞAYAN 1,2 MİLYON TAKİPÇİLİ BİR YOUTUBER, 2022'DE 300 BİN OYLA MİLLETVEKİLİ SEÇİLMİŞ, ANCAK ÜLKESİNE DÖNÜP MECLİSE HİÇ GİTMEDİĞİ İÇİN 1 YIL SONRA GÖREVİNDEN ATILMIŞTIR?

A:Arnavutluk

B: Belçika

C: Japonya

D: Belçika

Cevap: c