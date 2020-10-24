1 milyon kere 1 milyon kaç eder?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında, sorulan soruya yarışmacı cevap vermek için bir müddet düşündü. Peki, 1 milyon kere 1 milyon kaç eder'in cevabı nedir?