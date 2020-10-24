1 milyon kere 1 milyon kaç eder?
24.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:09
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında, sorulan soruya yarışmacı cevap vermek için bir müddet düşündü. Peki, 1 milyon kere 1 milyon kaç eder'in cevabı nedir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "1 milyon kere 1 milyon kaç eder?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki "1 milyon kere 1 milyon kaç eder?" sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Yarışmacı, 4 şık arasından yanlış cevabı verdi.
A- 2 milyon
B- 100 Milyon
C- 1 Milyar
D- 1 Trilyon
Doğru Cevap: 1 Trilyon