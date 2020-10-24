1 milyon kere 1 milyon kaç eder?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1 milyon kere 1 milyon kaç eder?

24.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:09
1 milyon kere 1 milyon kaç eder?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında, sorulan soruya yarışmacı cevap vermek için bir müddet düşündü. Peki, 1 milyon kere 1 milyon kaç eder'in cevabı nedir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "1 milyon kere 1 milyon kaç eder?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki "1 milyon kere 1 milyon kaç eder?" sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Yarışmacı, 4 şık arasından yanlış cevabı verdi.

A- 2 milyon

B- 100 Milyon

C- 1 Milyar

D- 1 Trilyon

Doğru Cevap: 1 Trilyon

İlgili Haberler

Sözleşmeli öğretmenlikte 2+1 müjdesi nedir? Sözleşmeli öğretmen 2+1 ne zaman hayata geçecek?
Sözleşmeli öğretmenlikte 2+1 müjdesi nedir? Sözleşmeli öğretmen 2+1 ne zaman hayata geçecek?
73 milyon TL ödüllü Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki
73 milyon TL ödüllü Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki
TRT 1 Gönül Dağı dizisi konusu nedir? Gönül Dağı nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?
TRT 1 Gönül Dağı dizisi konusu nedir? Gönül Dağı nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Sevim Emre Aleyna Tilki Caner Cindoruk Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Aydın Adana Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 1 milyon kere 1 milyon kaç eder? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 23:09:50. #1.15#
title