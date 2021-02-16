Hangi maskeler güvensiz? Bakanlığın açıkladığı güvensiz ve sahte maskeler hangileri? Güvensiz ve kalitesiz maske marka ve modelleri!
Aylardır milyonlarca vatandaşın kafasını karıştıran Hangi maskeler güvensiz? Bakanlığın açıkladığı güvensiz ve sahte maskeler hangileri? sorulara bakanlıktan cevap geldi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler sonucunda güvensiz ve kalitesiz maske marka ve modelleri açıklandı! İşte detaylar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın aylarca sorduğu Hangi maskeler güvensiz, kalitesiz ve işe yaramıyor? sorularına sonunda cevap verdi. Vatandaşlar Koronavirüsten korunmak için onlarca marka ve model maske kullandı ve bunlara çok sayıda paralar döktü. Bakanlık bu duruma bir son vermek açısından yaptığı incelemeler sonucunda, onlarca marka ve model arasından hangi maskelerin güvensiz olduğunu tespit etti. Özellikle de internette satılan bu güvensiz maskeler için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşları uyardı ve isimlerini tek tek açıkladı. Peki, Bakanlığın açıkladığı güvensiz ve sahte maskeler hangileri? İşte Güvensiz ve kalitesiz maske marka ve modelleri!
HANGİ MASKELER GÜVENSİZ VE KALİTESİZ?
- Safeguard marka 2315 Model Ffp3v Nr
- Nez Mask marka Ts En 149+A1 model maske
- Arızon marka Kn 95 model maske
- Dna marka2934 Ffp3v model maske
- Bozkurt-Bzk44 marka Ventilli- Ffp2-Nr model maske
- Emr Natural marka 1202 V (Ventilli, Ffp2v) model maske
- Wogi marka Ffp2 model maske
- Kgt marka Tk-N95 model maske
- Aytı marka 20532 model maske
- Temsan marka Tm 34 V Ffp1 model maske
- Grup Helin marka 1120 Ffp2 model maske
- Ert Plus marka 400 (Ffp3) model maske
- Hori marka Ffp2 V model maske
- Ares marka Ffp2 V model maske
- Mist marka maske
- Awon marka maske
- Vip Mask marka Ffp2 V model maske
- Minion marka Mn 953 model maske
- Safeguard marka 2313 model maske