Hangi maskeler güvensiz? Bakanlığın açıkladığı güvensiz ve sahte maskeler hangileri? Güvensiz ve kalitesiz maske marka ve modelleri!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın aylarca sorduğu Hangi maskeler güvensiz, kalitesiz ve işe yaramıyor? sorularına sonunda cevap verdi. Vatandaşlar Koronavirüsten korunmak için onlarca marka ve model maske kullandı ve bunlara çok sayıda paralar döktü. Bakanlık bu duruma bir son vermek açısından yaptığı incelemeler sonucunda, onlarca marka ve model arasından hangi maskelerin güvensiz olduğunu tespit etti. Özellikle de internette satılan bu güvensiz maskeler için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşları uyardı ve isimlerini tek tek açıkladı. Peki, Bakanlığın açıkladığı güvensiz ve sahte maskeler hangileri? İşte Güvensiz ve kalitesiz maske marka ve modelleri!

HANGİ MASKELER GÜVENSİZ VE KALİTESİZ?