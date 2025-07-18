Hangi karakterin yer aldığı Yeşilçam filmi açık ara daha fazladır?

Hangi karakterin yer aldığı Yeşilçam filmi açık ara daha fazladır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hangi karakterin yer aldığı Yeşilçam filmi açık ara daha fazladır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Hangi karakterin yer aldığı Yeşilçam filmi açık ara daha fazladır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Hangi karakterin yer aldığı Yeşilçam filmi açık ara daha fazladır? sorusu cevabı ne?

HANGİ KARAKTERİN YER ALDIĞI YEŞİLÇAM FİLMİ AÇIK ARA DAHA FAZLADIR?

A- Ayşecik

B- Ömercik

C- Yumurcak

D- Sezercik

Cevap : B

Hangi karakterin yer aldığı Yeşilçam filmi açık ara daha fazladır?

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! O iddiaya resmen ateş püskürdü
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama

Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ operasyonunda 22 tutuklama
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar

Cezaevindeki CHP'li başkan için Adli Tıp'tan yeni karar
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı

Taraftarlar çıldıracak! Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP'li Güngör Geçer oldu

Adana'da Zeydan Karalar'ın yerine seçilen isim belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.