Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 27 Ağustos günlük aşı ve doz sayıları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Bakanlık il il Koronavirüs aşı sayılarını da yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun koronavirüs aşı sayıları ve aşı haritası burada. Peki, Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 27 Ağustos Cuma, günlük aşı ve günlük doz sayıları nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun'da kaç koronavirüs aşısı yapıldı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 27 Ağustos Cuma, günlük aşı ve günlük doz sayıları nelerdir? Aşılamada son durum nedir?

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 91.747.545 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.

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1. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 47.247.097 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 36.145.891 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

3. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

3. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 8.167.707

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

İSTANBUL'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI

% 74.6 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.

ANKARA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

%82.0 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.

İZMİR'DE KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

%83.0 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.

BURSA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

%76.1 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.

ADANA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

%74.1 oranındakoronavirüs aşısı yapıldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SAMSUN'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

%78.3 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

26 Ağustos tarihine ait bilgilerdir.